«Формула идеальной тарелки»: терапевт ответила, как снизить уровень глюкозы Терапевт Тен: для снижения уровня глюкозы нужно отказаться от соков и десертов

Для снижения уровня глюкозы в крови необходимо отказаться от магазинных соков и десертов, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, многие люди ошибочно полагают, что здоровое питание обходится слишком дорого и требует сложных кулинарных решений.

Самый простой и, пожалуй, важный шаг для снижения уровня глюкозы — это пересмотр своего рациона. Многие боятся, что здоровое питание — это дорого, сложно и невкусно. На самом деле все проще. Убираем врагов. Максимально ограничьте или лучше исключите из рациона продукты с высоким содержанием добавленного сахара и рафинированных углеводов. Сюда относятся сладкие газированные напитки, магазинные соки, выпечка из белой муки, сладости, конфеты и десерты, — сказала Тен.

По ее мнению, основу меню для поддержания нормального уровня сахара должны составлять нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые и цельнозерновые крупы, такие как гречка или киноа. Врач отметила, что большое количество клетчатки из овощей помогает углеводам медленнее усваиваться.

Для нормализации уровня глюкозы сделайте основой своего рациона нежирное мясо, рыбу, птицу, яйца, овощи, фрукты, чечевицу, фасоль и цельнозерновые крупы. К ним относятся гречка, киноа и бурый рис. Клетчатка из овощей и цельнозерновых продуктов способствует медленному усвоению углеводов, предотвращая резкие скачки сахара. Как звучит формула идеальной тарелки? Мысленно разделите ее на три части. Половину должны занимать некрахмалистые овощи. Четверть — источники белка. И оставшуюся четверть на тарелке должны занимать сложные углеводы. Контролируйте размер порций. Маленькими шажками уменьшайте привычный объем блюда. Сытость наступает не мгновенно, поэтому спешить не стоит, — заключила Тен.

Ранее врач Марина Комолова заявила, что сдача экзаменов сопровождается серьезным нервным перенапряжением, поэтому для поддержания работоспособности головного мозга необходимо употреблять творог и шоколад. По ее словам, основную опасность во время итоговых аттестаций представляют собой внезапные колебания уровня сахара, а сладкие продукты дают лишь кратковременный прилив бодрости.