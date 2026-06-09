«Закроют вопрос голода»: врач назвала идеальный завтрак перед экзаменом

Сдача экзаменов сопровождается серьезным нервным перенапряжением, поэтому для поддержания работоспособности головного мозга необходимо употреблять творог и шоколад, заявила NEWS.ru врач-эксперт цифровой клиники страхового дома ВСК Марина Комолова. По ее словам, основную опасность во время итоговых аттестаций представляют собой внезапные колебания уровня сахара, а сладкие продукты дают лишь кратковременный прилив бодрости.

Экзамен — это стресс и колоссальная нагрузка на нервную систему. В такие моменты мозг расходует до 20% энергии организма. Чтобы сохранить ясность ума и не отвлекаться на урчание в животе, важно правильно составить меню на утро в день сдачи. Главный враг на аттестации — резкие скачки сахара в крови. Если позавтракать шоколадкой или сладкой булочкой, вы почувствуете мгновенный прилив сил, но уже через 40–60 минут уровень глюкозы резко упадет. Это вызовет слабость, сонливость и острое чувство голода. Горький шоколад перед экзаменом дает быстрый эффект. Двух-трех долек будет достаточно для легкой стимуляции нервной системы без сахарных качелей. Лучший вариант для сытости — пяти- или девятипроцентный творог. Он богат казеином — белком, который усваивается медленно, поддерживая сытость до самого обеда, — пояснила Комолова.

Она отметила, что для поддержания чувства насыщения на протяжении нескольких часов в утренний прием пищи стоит включать медленные углеводы, полноценные белки и растительные жиры, которые постепенно высвобождают энергию. По ее словам, идеальным выбором станут каши из овсяной или гречневой крупы в сочетании с яйцом, бутерброд из цельнозернового хлеба с авокадо и кусочком красной рыбы.

Чтобы оставаться сытым четыре часа на экзамене, завтрак должен состоять из сложных углеводов, качественного белка и полезных жиров. Сложные углеводы расщепляются медленно, обеспечивая мозг стабильной и равномерной энергией. Белки и жиры замедляют пищеварение и дают долгое чувство насыщения. Лучшие варианты для сытости — овсяная или гречневая каша с яйцом. Это классическое комбо сложных углеводов и эталонного животного белка. Также съешьте тост с авокадо и красной рыбой. Хлеб из цельнозерновой муки даст энергию, а жиры из рыбы надолго закроют вопрос голода, — заключила Комолова.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева заявила, что фуршет для экзаменационной комиссии выглядит как попытка подкупить преподавателей. По ее словам, свод правил поведения предписывает проводить поздравления и празднования в рабочей обстановке в минимальных количествах.