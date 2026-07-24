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24 июля 2026 в 02:39

Президент Сербии не нашел причин для разрыва сотрудничества с Украиной

Вучич считает, что у Сербии нет причин для отказа от сотрудничества с Украиной

Белград, Сербия Белград, Сербия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Оснований для прекращения взаимодействия Сербии с Украиной в данный момент нет, заявил президент страны Александр Вучич в интервью генеральному директору австрийской газеты Die Presse Райнеру Новаку. Он подчеркнул, что Белград намерен сохранять добрые отношения со всеми сторонами.

Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной, — уточнил Вучич.

Президент отметил, что Сербия поддерживает дружеские связи с азиатскими государствами и Россией, но не намерена отказываться от сотрудничества с Киевом только потому, что против него выступают другие. Он выразил надежду на проведение двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сербский лидер уже сообщал о планах заключить соглашение о поставке украинских удобрений. Кроме того, в мае он обсуждал с Зеленским возможность подписания договора о свободной торговле. Премьер-министр Сербии Джуро Мацут тогда же предположил, что республика могла бы стать логистическим хабом для украинских компаний.

До этого Вучич обращал внимание, что необходимо сохранить отказ Белграда от введения санкций против России. По его словам, Сербия должна продолжать поддерживать дружеские отношения с Москвой.

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Александр Вучич
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