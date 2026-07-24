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24 июля 2026 в 02:00

Япония создает свое ЦРУ: 30 тысяч шпионов для атак на РФ, Китай и КНДР

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Власти Японии взяли курс на милитаризацию страны. Так, Токио планирует при поддержке Запада создать мощную службу разведки и контрразведки — впервые с окончания Второй мировой войны. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, с какими трудностями столкнутся японские власти, как на их действия отреагируют Китай и КНДР и есть ли в планах Токио угроза для России.

Зачем Японии централизованная разведка

19 июля в Токио прошла масштабная акция против политики властей, направленной на ремилитаризацию страны. В ней приняли участие 27 тысяч человек, еще порядка 110 тысяч поддержали протестующих онлайн.

Поводом для выступлений послужили последние решения парламента и кабинета министров под руководством премьера Санаэ Такаити. Речь идет о создании новой централизованной разведывательной структуры Японии. Согласно задумке властей, она будет состоять из двух органов: Национального совета по разведке, подчиненного непосредственно премьеру, и Национального разведывательного управления (НРУ). Официальной целью последнего обозначена «защита государственных тайн и технологий, созданных японскими фирмами, а также пресечение иностранного влияния на Японию, в том числе шпионажа».

Власти представляют эту структуру как контрразведывательную. Однако в народе она уже получила наименование «японского ЦРУ» — то есть организации, которая будет специализироваться на задачах преимущественно за рубежом. Тем более что Национальный центр контрразведки (NCIAC) заработал при кабинете министров Японии еще в 2024 году. Зачем же Токио новая контрразведка, если одна уже есть?

Минору Кихара Минору Кихара Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Еще одно решение, которые вызывает недовольство населения, — это снятый в конце апреля запрет на экспорт вооружений. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара объяснил этот шаг желанием государства плотнее интегрироваться в международную систему безопасности. По его словам, «ни одна страна сейчас не может защититься в одиночку».

От чего собралась защищаться Япония

Стоит сказать пару слов о том, что вообще представляла из себя разведка Японии во время и после Второй мировой войны. С 1937 года там, помимо военных разведывательных подразделений, действовали Специальное бюро при кабинете министров и 2-е разведывательное управление Генерального штаба японской армии. Фактически сейчас Токио возвращается к структуре, уже опробованной в милитаристский период истории Страны восходящего солнца.

После Второй мировой Япония взяла курс на демилитаризацию, введя 9-ю статью конституции об отказе от полноценной армии. Ее в итоге успешно обошли: сейчас силы обороны страны, официально приписанные к полиции, обладают своим флотом, авиацией, тяжелой техникой и даже военной базой в Джибути.

Послевоенная демилитаризация тем не менее затронула и разведывательные службы. Они оказались максимально децентрализованы. Свои разведки сейчас есть у каждого министерства, полиции, отдельно у авиации, флота и сухопутных сил. Внешняя разведка страны, в свою очередь, включает два ведомства: Информационно-исследовательское бюро (Найте) и Японский научно-технологический информационный центр.

Военные учения в Японии Военные учения в Японии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Найте занимается шпионажем в классическом смысле этого слова, однако численность его штатных сотрудников не превышает 80 человек. Поэтому работает оно в большей степени как аналитический центр, активно привлекая осведомителей и внештатных агентов. Вторая структура задействована преимущественно в сфере промышленного шпионажа, а о примерной численности ее штата ничего не известно.

НРУ, которое начнет полноценно работать до окончания 2026 финансового года (то есть до 31 марта 2027-го), сразу же будет насчитывать 700 сотрудников с последующим расширением до 30 000. То есть проблема не в том, что Япония создает разведку как таковую, а в том, что это теперь будет централизованная и многочисленная структура, способная в теории доставить неприятности сразу нескольким странам: в Токио заявляют, что якобы сталкиваются с угрозой со стороны России, Китая и КНДР.

Что задумали в Японии

В последние месяцы японское руководство в неформальном порядке обращалось к таким партнерам, как США, Австралия и Германия, за консультациями по вопросам технологий, кадрового обеспечения и другим. И это не может не вызывать беспокойства, сказал в беседе с NEWS.ru историк спецслужб Валентин Мзареулов.

«Если говорить прямо, то это просто голубая мечта ЦРУ: устранить уже существующие структуры, находящиеся в полной и безраздельной власти американской внешней разведки, и получить вместо них нормальную единую организацию. Свой, если хотите, японский филиал. Да еще и на самообеспечении, поскольку Токио хочет потратить на него в ближайшее время около $409 млн», — отметил он.

Солдаты армии Японии Солдаты армии Японии Фото: Richard Atrero De Guzman/Global Look Press

По мнению специалиста, в Кремле уже давно осознают эту угрозу, как и угрозу ремилитаризации Японии в целом.

«Токио никогда не прекращал поползновения на Курилы, которые они считают своими „северными территориями“. Поэтому наши восточные рубежи давно и крепко защищены. Российская Дальневосточная группировка войск постоянно усиливается. А если говорить о непосредственном военном столкновении, то у Японии есть максимально богатый опыт применения ядерного оружия. Правда, опыт этот с важным нюансом. Иными словами, вооруженный конфликт с Россией будет означать, что Токио решил сделать красивое сэппуку об Москву», — подчеркнул эксперт.

Если же говорить о «шпионских играх», то ответ на подобные вызовы всегда один — усиливать собственные контрразведывательные структуры. А поскольку Япония фактически зажата в сферах влияния не только России, но и Китая с КНДР, то Москва будет усиливать международное сотрудничество с профильными силовыми структурами этих государств.

«Восточно-Тихоокеанский регион — это еще и зона интересов Китая и Северной Кореи, которым ни в коем случае не понравятся экспансионистские амбиции Токио, как и попытки системного шпионажа. И они с удовольствием подключатся к противодействию подобным поползновениям. Поэтому у Японии в этом смысле нет никаких шансов», — резюмировал Мзареулов.

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Александр Чаусов
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