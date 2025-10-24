Япония подпишет мир с Россией спустя 80 лет? Детали, отдадут ли Курилы

Новый премьер-министр Японии собирается подписать мирный договор с Россией. Правда ли это, почему Россия и Япония до сих пор в состоянии войны, что говорят в Кремле?

Правда ли, что Япония хочет мира с Россией, что сказала Такаити

Премьер-министр Санаэ Такаити в ходе выступления перед парламентом Японии объявила, что намерена развивать отношения с Россией и заключить официальный мирный договор спустя 80 лет после завершения Второй мировой войны.

«Отношения Японии и России находятся в сложной ситуации, однако политика японского правительства заключается в том, чтобы решить проблему «Северных территорий» (так в Японии называют Южные Курилы. — NEWS.ru) и заключить мирный договор», — объявила Такаити.

Новый премьер пообещала «возродить японскую дипломатию, которая будет процветать в самом центре мира».

Председатель Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Санаэ Такаити заняла пост премьер-министра 21 октября. Она стала первой женщиной-премьером в истории страны. Modern Diplomacy отмечает, что она известна как «крайне правый» националист и является сторонником наращивания военной мощи Сил самообороны Японии. Сама она говорила, что намерена продолжать политику Синдзо Абэ, который известен хорошими отношениями с президентом Владимиром Путиным.

После прихода Такаити к власти российский философ Александр Дугин предположил, что появился шанс на сближение России и Японии. По его словам, японцы устали от «безраздельной власти либерализма», так же, как жители США и Европы, и приход правого премьер-министра дает шанс на перезагрузку. При этом Россия смогла бы стать посредником в наведении мостов между Японией и Китаем, а также КНДР.

Санаэ Такаити Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Однако ранее она неоднократно резко критиковала РФ после начала спецоперации на Украине, из-за чего подпала под персональные санкции Москвы — ей запрещен въезд в Россию. В своем обращении к парламенту Санаэ Такаити назвала Россию «угрозой» на Дальнем Востоке.

«Международный порядок, к которому мы привыкли, подвергся сильным потрясениям. В регионе вокруг Японии военная активность и иные действия наших соседей — Китая, Северной Кореи и России — вызывают серьезную тревогу», — объявила премьер-министр.

Реакция России, что сказали в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что в настоящий момент отношения между Россией и Японией находятся в низшей точке и Токио занимает «весьма недружественную позицию в отношении Российской Федерации», в частности присоединившись ко всем антироссийским санкциям и помогая режиму в Киеве. Тем не менее подписание мирного договора Россия приветствует.

«Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией», — объявил Песков.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила NEWS.ru, что Япония беспокоится, чтобы Запад не втянул ее в войну против России.

«Я вполне допускаю, что Япония может сейчас попытаться наладить отношения с Россией, но Курилы мы точно не отдадим. А воевать они с нами вряд ли соберутся за эти территории», — считает Журова.

Политолог Юрий Светов уверен: никакого мирного договора между Россией и Японией не будет, пока не решен вопрос о принадлежности Южных Курил. Такаити, говоря о желании «нормализовать отношения с Москвой», лишь повторяет ритуальную фразу, которую говорят все новые премьер-министры, указал он в разговоре с NEWS.ru.

«Какой они хотят мирный договор заключить? Мы давно все предложили. А они хотят мирный договор, в котором будут пересмотрены итоги Второй мировой и РФ вернет Японии четыре острова Курильской гряды, которые они считают своими. Мы никогда такой документ подписывать не будем», — сказал Светов.

Остров Шикотан — самый крупный остров малой гряды Курильских островов Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Позиция России по Южным Курилам — окончательная и пересмотру не подлежит по многочисленным соображениям. При этом Москва никогда не отказывалась от взаимодействия, вплоть до безвизовых поездок японцев на Курилы и сотрудничества в сфере рыболовства. Но Токио не принимает такие варианты, а это делает невозможным какое-либо продвижение в двусторонних отношениях.

«Токио обладает ограниченным суверенитетом. Ничего не будет, пока не изменится общий вектор в мире», — резюмировал Светов.

Почему Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор, как строили отношения

Токио исторически оспаривает суверенитет России над южными Курильскими островами, которые вошли в состав Советского Союза по итогам разгрома Японии во Второй мировой войне. Именно их принадлежность стала проблемой для подписания мирного договора, который позволил бы развивать отношения двух стран.

По мнению ряда историков, причиной территориального спора стали манипуляции со стороны США. Япония владела Южными Курилами с 1855 года. В сентябре — октябре 1945 года Красная армия заняла Южные Курилы. Позже в ходе оккупации Японии американские военные официально отторгли от страны Курильские острова, а СССР включил их в новообразованную Сахалинскую область.

В сентябре 1951 года Япония и США подписали Сан-Францисский мирный договор. Токио отказался от островов, однако СССР не стал подписывать документ в Сан-Франциско, поскольку к переговорам не был приглашен коммунистический Китай. Сейчас Япония утверждает, что никогда не отказывалась от «Северных территорий», и настаивает на возвращении к границам 1855 года на Курильском архипелаге. Однако Москва считает, что вопрос закрыт.

