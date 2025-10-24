Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III

Первая супруга принца Чарльза (будущего короля Карла III) принцесса Диана жаловалась на их сексуальную несовместимость. Что она об этом говорила и какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 24 октября?
Почему Диана жаловалась на Карла III
Как пишет издание The Mirror US, признание Дианы прозвучало в документальном фильме, который вышел только в США в начале 2000-х годов. В ленте была озвучена запись частной беседы супруги будущего короля с ее преподавательницей по вокалу, сделанная в 1992 или 1993 году в Кенсингтонском дворце. В тот момент брак принцессы Дианы и принца Чарльза уже находился на грани распада. В интервью мать наследников британского престола призналась, что кризис в отношениях с супругом случился во многом из-за его странных привычек в сексе.
Диана утверждала, что они занимались сексом только раз в три недели, а до свадьбы Чарльз с такой же периодичностью спал со своей любовницей и будущей второй супругой Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса Диана также заявила, что они с принцем Чарльзом прекратили всякие сексуальные отношения в 1984 году, сразу же после рождения принца Гарри.
«В общем, я отказываюсь быть единственным принцем Уэльским, у которого не было любовницы», — якобы сказал тогда будущий король Великобритании.
В беседе Диана также утверждала, что пожаловалась на плохое отношение к себе со стороны Чарльза Елизавете II. Королева ответила: «Я не знаю, что тебе посоветовать. Чарльз безнадежен».
Принц Чарльз и принцесса Диана развелись в 1996 году. В августе 1997 года бывшая супруга наследника британского престола попала в смертельное ДТП в Париже.
Куда Карл III хочет переселить принца Эндрю
По информации Daily Star, Карл III рассматривает возможность выслать своего опального младшего брата принца Эндрю в замок Мэй, который в 2010 году получил звание самого мрачного замка Шотландии.
Слухи о возможном переезде Эндрю в историческую область Кейтнесс на самом севере Шотландии появились сразу же после того, как он объявил, что слагает с себя титул герцога Йоркского. Официально младший брат короля еще не лишен титула, так как сделать это могут только члены парламента, приняв специальный акт.
Тем не менее близкие ко двору источники сообщили, что общественное давление на монарха растет, и он рассматривает высылку Эндрю в замок Мэй. Он был приобретен королевой-матерью Елизаветой Боуз-Лайон в 1950-х годах и открыт для посещения. Однако в последние годы Карл III и королева Камилла часто проводят там некоторое время летом, прежде чем перебраться в замок Балморал.
Биограф Эндрю Лоуни заявил, что замок Мэй находится в довольно глухом месте, а ближайшее поселение к нему состоит из «серых муниципальных домов, спортивного парка и магазина». Лоуни предположил, что, скорее всего, принц не останется в Великобритании, а уедет, например, в Объединенные Арабские Эмираты, где сможет жить с гораздо большим комфортом.
Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился заплатить Робертс-Джуффре. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи.
