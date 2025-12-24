Новый год — 2026
Умер актер из сериала «Друзья»

Актер из сериала «Друзья» Пэт Финн умер от онкологии

Пэт Финн Пэт Финн Фото: TLeopold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Не стало американского актера Пэта Финна, который снялся в сериалах «Друзья» и «Бывает и хуже», сообщает New York Post. На момент смерти ему было 60 лет. По предварительным данным, Финн скончался от онкологического заболевания. В 2022 году у актера диагностировали рак мочевого пузыря.

С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна, — рассказал представитель знаменитости.

В сериале «Друзья» Финн появился в образе доктора Роджера — бойфренда Моники, а в сериале «Доктор Хаус» сыграл сенатора Андерсона. В общей сложности в его фильмографии насчитывается свыше 60 работ в кино и на телевидении. У Финна и его жены Донны было трое детей.

Ранее дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова заявила, что ее мать была музой покойного композитора заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Баневича. По словам звездной наследницы, их творческий тандем был уникальным. Нахапетова отметила, что после смерти матери композитор перестал верить в Бога. Самого Баневича не стало 21 декабря.

