Умер актер из сериала «Друзья»

Не стало американского актера Пэта Финна, который снялся в сериалах «Друзья» и «Бывает и хуже», сообщает New York Post. На момент смерти ему было 60 лет. По предварительным данным, Финн скончался от онкологического заболевания. В 2022 году у актера диагностировали рак мочевого пузыря.

С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна, — рассказал представитель знаменитости.

В сериале «Друзья» Финн появился в образе доктора Роджера — бойфренда Моники, а в сериале «Доктор Хаус» сыграл сенатора Андерсона. В общей сложности в его фильмографии насчитывается свыше 60 работ в кино и на телевидении. У Финна и его жены Донны было трое детей.

