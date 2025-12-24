Новый год — 2026
Турист лишился денег в Таиланде из-за двух трансгендеров

Два трансгендера обокрали израильского туриста в Таиланде и были пойманы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В тайском городе Паттайя два трансгендера (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) ограбили туриста из Израиля в пункте обмена валют, передает The Pattaya News. Полиция задержала подозреваемых на месте.

Задержанными оказались два трансгендера в возрасте 25 и 27 лет. Они признались правоохранительным органам в целенаправленных ограблениях иностранных туристов.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в грабеже в ходе квартирной драки на Васильевском острове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел в одном из домов на улице Беринга.

До этого Матье Лефевр, министр-делегат по вопросам экологического перехода, подвергся нападению грабителей. Из его квартиры в Париже украдены драгоценности на сумму около €10 тыс. (887 тыс. рублей).

Кроме того, в Бурятии местная жительница украла 485 тыс. рублей у отца своего сожителя. Деньги были спрятаны дома после продажи скота. Семья уехала в столицу республики за покупкой автомобиля, а вернувшись, обнаружила недостачу. Сотрудники полиции задержали подозреваемую.

