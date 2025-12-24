Турист лишился денег в Таиланде из-за двух трансгендеров Два трансгендера обокрали израильского туриста в Таиланде и были пойманы

В тайском городе Паттайя два трансгендера (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) ограбили туриста из Израиля в пункте обмена валют, передает The Pattaya News. Полиция задержала подозреваемых на месте.

Задержанными оказались два трансгендера в возрасте 25 и 27 лет. Они признались правоохранительным органам в целенаправленных ограблениях иностранных туристов.

