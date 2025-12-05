Вдохновившаяся Гоголем фигурантка уголовного дела сожгла улики в печи В Бурятии женщина украла заначку фермера и попыталась уничтожить улики в печи

Жительница Бурятии украла у отца своего сожителя 485 тыс. рублей и сожгла их в печи, когда мужчина обратился в полицию, сообщает МВД по региону. По данным пресс-службы ведомства, потерпевший продал скот на сумму более 2,1 млн рублей. Мужчина спрятал деньги в шкафу.

Спустя несколько дней он вместе с супругой и дочерями отправились в столицу Бурятии для покупки автомобиля, забрав с собой деньги. Не купив транспортное средство, семья вернулась домой. При пересчете денег из другого тайника обнаружилась нехватка 485 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе.

Оперативники задержали 23-летнюю сожительницу сына потерпевшего. Следствие установило, что пока семья уезжала в Улан-Удэ за автомобилем, она присвоила из тайника 485 тыс. рублей. Испугавшись последствий, подозреваемая сожгла улики в печи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бывшая работница банка в Красноярске было приговорена к четырем годам тюрьмы за хищение 150 млн рублей у клиента. Похищенные деньги она потратила на автомобиль премиум-класса, покупку недвижимость, ремонт и жизнь в Турции. Женщине также предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.