ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:59

Вдохновившаяся Гоголем фигурантка уголовного дела сожгла улики в печи

В Бурятии женщина украла заначку фермера и попыталась уничтожить улики в печи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительница Бурятии украла у отца своего сожителя 485 тыс. рублей и сожгла их в печи, когда мужчина обратился в полицию, сообщает МВД по региону. По данным пресс-службы ведомства, потерпевший продал скот на сумму более 2,1 млн рублей. Мужчина спрятал деньги в шкафу.

Спустя несколько дней он вместе с супругой и дочерями отправились в столицу Бурятии для покупки автомобиля, забрав с собой деньги. Не купив транспортное средство, семья вернулась домой. При пересчете денег из другого тайника обнаружилась нехватка 485 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе.

Оперативники задержали 23-летнюю сожительницу сына потерпевшего. Следствие установило, что пока семья уезжала в Улан-Удэ за автомобилем, она присвоила из тайника 485 тыс. рублей. Испугавшись последствий, подозреваемая сожгла улики в печи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бывшая работница банка в Красноярске было приговорена к четырем годам тюрьмы за хищение 150 млн рублей у клиента. Похищенные деньги она потратила на автомобиль премиум-класса, покупку недвижимость, ремонт и жизнь в Турции. Женщине также предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Бурятия
кражи
воровство
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Организаторов банного борделя в Москве ждет суд
Мужчина вместо штрихкода показал сотруднице ПВЗ половой орган
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.