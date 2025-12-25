«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой

Смерть народной артистки России Веры Алентовой стала большим потрясением для мира кино, заявил NEWS.ru актер Александр Михайлов, получивший широкую известность по главной роли в фильме «Любовь и голуби». По его словам, ушедшая из жизни актриса обладала исключительным даром и выдающимся талантом.

Я узнал несколько минут назад [о смерти Алентовой], я просто в таком шоке. Очень красивая женщина, умница, потрясающая актриса, замечательный человек. Мы с ней во ВГИКе вместе преподавали на одной кафедре актерского мастерства. Не так давно ее видел. Я просто не понимаю, как это может быть так неожиданно, — поделился Михайлов.

Он выразил соболезнования дочери Алентовой Юлии Меньшовой. По его словам, потеря отца и матери — это огромный удар. Как отметил актер, мир потерял двух талантливых людей.

Царство небесное, Верочка. С ней настолько было уютно и гармонично беседовать, ее величайший талант, умение слушать и слышать — это редчайший дар, я уже не говорю о вкусе высокого уровня. Смерть Алентовой — это сильный удар и для кино, и вообще для нас, — резюмировал Михайлов.

О смерти Алентовой ранее сообщили в пресс-службе Театра имени Пушкина. Там подчеркнули, что информация о времени и месте прощания с актрисой станет известна позже. Алентова ушла из жизни в возрасет 83 лет.