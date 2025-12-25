Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 15:06

«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой

Актер Михайлов назвал огромным ударом для кино смерть Алентовой

Вера Алентова Вера Алентова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смерть народной артистки России Веры Алентовой стала большим потрясением для мира кино, заявил NEWS.ru актер Александр Михайлов, получивший широкую известность по главной роли в фильме «Любовь и голуби». По его словам, ушедшая из жизни актриса обладала исключительным даром и выдающимся талантом.

Я узнал несколько минут назад [о смерти Алентовой], я просто в таком шоке. Очень красивая женщина, умница, потрясающая актриса, замечательный человек. Мы с ней во ВГИКе вместе преподавали на одной кафедре актерского мастерства. Не так давно ее видел. Я просто не понимаю, как это может быть так неожиданно, — поделился Михайлов.

Он выразил соболезнования дочери Алентовой Юлии Меньшовой. По его словам, потеря отца и матери — это огромный удар. Как отметил актер, мир потерял двух талантливых людей.

Царство небесное, Верочка. С ней настолько было уютно и гармонично беседовать, ее величайший талант, умение слушать и слышать — это редчайший дар, я уже не говорю о вкусе высокого уровня. Смерть Алентовой — это сильный удар и для кино, и вообще для нас, — резюмировал Михайлов.

О смерти Алентовой ранее сообщили в пресс-службе Театра имени Пушкина. Там подчеркнули, что информация о времени и месте прощания с актрисой станет известна позже. Алентова ушла из жизни в возрасет 83 лет.

смерти
актрисы
Вера Алентова
культура
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Стало известно, где пройдет церемония прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Встретятся»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Как распределить домашние обязанности после праздников без ссор
Названа предварительная причина смерти Алентовой
Путешествие блогера по России едва не кончилось смертельным ДТП
Терапевт дала советы, как подготовиться к новогоднему застолью
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой
Слухи об операции, похудение, слова о Путине: как живет Станислав Дужников
«Большая трагедия»: Иван Ургант эмоционально высказался о смерти Алентовой
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.