Стало известно, почему Иран отклонил предложение США о прекращении огня

Ирану, понесшему значительный ущерб в ближневосточном конфликте, невыгодно заключение перемирия с США, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал новость об отказе Исламской Республики от прекращения огня. По его словам, в данный момент Тегеран стремится причинить максимальный вред Вашингтону и его союзникам.

У Ирана есть понятные условия, связанные со снятием запрета на производство атомной бомбы, признанием, что это их внутреннее дело, и с выплатой репараций за нанесенный вред. Понятно, что это неприемлемо для американцев, а в перемирии без предварительных предписаний особо смысла нет, учитывая тот факт, что у обеих сторон есть проблемы с боеприпасами. Иранцам в этом смысле несколько полегче, поскольку для ударов по союзникам США они используют большое количество малобюджетных средств, таких как летающие и плавающие дроны. Плюс у них есть такой козырь, как блокада Ормузского пролива. Поэтому Ирану, который уже получил около 70% от возможного вреда, невыгодно идти на примирение. Теперь им надо, чтобы американцы и их сторонники пострадали, — пояснил Минченко.

Ранее сообщалось, что иранские вооруженные силы осуществили масштабную 58-ю атаку, поразив ключевые города Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Основными целями стали Тель-Авив, Иерусалим и Нагария, а также американские объекты в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте.