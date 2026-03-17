Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 16:50

Стало известно, почему Иран отклонил предложение США о прекращении огня

Политолог Минченко: сильно пострадавшему Ирану невыгодно перемирие с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ирану, понесшему значительный ущерб в ближневосточном конфликте, невыгодно заключение перемирия с США, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал новость об отказе Исламской Республики от прекращения огня. По его словам, в данный момент Тегеран стремится причинить максимальный вред Вашингтону и его союзникам.

У Ирана есть понятные условия, связанные со снятием запрета на производство атомной бомбы, признанием, что это их внутреннее дело, и с выплатой репараций за нанесенный вред. Понятно, что это неприемлемо для американцев, а в перемирии без предварительных предписаний особо смысла нет, учитывая тот факт, что у обеих сторон есть проблемы с боеприпасами. Иранцам в этом смысле несколько полегче, поскольку для ударов по союзникам США они используют большое количество малобюджетных средств, таких как летающие и плавающие дроны. Плюс у них есть такой козырь, как блокада Ормузского пролива. Поэтому Ирану, который уже получил около 70% от возможного вреда, невыгодно идти на примирение. Теперь им надо, чтобы американцы и их сторонники пострадали, — пояснил Минченко.

Ранее сообщалось, что иранские вооруженные силы осуществили масштабную 58-ю атаку, поразив ключевые города Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Основными целями стали Тель-Авив, Иерусалим и Нагария, а также американские объекты в Ираке, Саудовской Аравии и Кувейте.

Иран
США
Ормузский пролив
конфликты
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.