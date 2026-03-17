17 марта 2026 в 16:41

«Это нечестно»: Трампа возмутило решение Ирана по Ормузскому проливу

Трамп назвал блокировку Ормузского пролива Ираном нечестной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Иран поступает нечестно, блокируя Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит телеканал Fox News, Тегеран не имеет права продолжать эту блокаду.

Это нечестно с их стороны. Они не имеют права продолжать то, что творят, — отметил он.

Ранее Трамп, критикуя европейских союзников за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник Джо Байден напрасно помогал правительству Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб объяснил нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Трампа помочь в разблокировке Ормузского пролива тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны. По его словам, у финской стороны нет ресурсов для участия в указанной операции.

От участия в войне на Ближнем Востоке также отказался премьер-министр Польши Дональд Туск. Свое решение он аргументировал тем, что данный конфликт не касается непосредственно безопасности страны. По его словам, у Варшавы есть другие задания в рамках НАТО.

Дональд Трамп
Ормузский пролив
Иран
США
«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

