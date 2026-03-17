«Это нечестно»: Трампа возмутило решение Ирана по Ормузскому проливу

Иран поступает нечестно, блокируя Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые приводит телеканал Fox News, Тегеран не имеет права продолжать эту блокаду.

Это нечестно с их стороны. Они не имеют права продолжать то, что творят, — отметил он.

Ранее Трамп, критикуя европейских союзников за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник Джо Байден напрасно помогал правительству Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб объяснил нежелание членов НАТО откликнуться на призыв Трампа помочь в разблокировке Ормузского пролива тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны. По его словам, у финской стороны нет ресурсов для участия в указанной операции.

От участия в войне на Ближнем Востоке также отказался премьер-министр Польши Дональд Туск. Свое решение он аргументировал тем, что данный конфликт не касается непосредственно безопасности страны. По его словам, у Варшавы есть другие задания в рамках НАТО.