17 марта 2026 в 14:33

Премьер Польши открестился от участия в войне на Ближнем Востоке

Туск заявил, что война на Ближнем Востоке напрямую не касается Польши

Дональд Туск Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Польша не направит войска в Иран, так как война на Ближнем Востоке не касается непосредственно ее безопасности, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на открытии заседания Кабмина. По его словам, у Варшавы есть другие задания в рамках Североатлантического альянса. Трансляция выступления велась на YouTube-канале канцелярии политика.

Польша не вышлет войск в Иран. Этот конфликт не касается непосредственно нашей безопасности, — отметил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб объяснил, что нежелание членов НАТО откликнуться на призыв американского президента Дональда Трампа помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе

Ранее Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. По его словам, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал правительству Украины. За это его «обобрали до нитки», объяснил лидер.

