17 марта 2026 в 07:42

Трамп объяснил ЕС, почему больше не хочет сотрудничать с ним по Украине

Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian
У Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине, заявил президент США Дональд Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе. Видео его выступления опубликовал журнал Forbes на своем YouTube-канале. По словам Трампа, его предшественник на посту президента Джо Байден напрасно помогал правительству Украины. За это его «обобрали до нитки», объяснил лидер.

Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это, — отметил он.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети X созданное с помощью ИИ фото российского президента Владимира Путина, выгуливающего Трампа на поводке, как собаку. Изображение сопровождается цитатой из заявления Министерства финансов Соединенных Штатов об ослаблении санкций против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз специально разжигает конфликт на Украине. Он отметил, что проблему нельзя решить, подливая масла в огонь. По его словам, Брюссель ведет Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент.

