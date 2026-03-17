Президент Финляндии объяснил нежелание Европы помогать Трампу по Ирану

Нежелание членов НАТО откликнуться на призыв американского президента Дональда Трампа помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе связано с тем, что США не советовались с остальными странами перед началом войны, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, которые приводит Yle, у финской стороны нет ресурсов для участия в указанной операции.

Ранее Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с Евросоюзом по Украине. По его словам, его предшественник Джо Байден напрасно помогал украинскому правительству. За это его «обобрали до нитки», объяснил глава Белого дома.

До этого появилась информация о том, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, который предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Мерц на это отвечает отказом.