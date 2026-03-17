17 марта 2026 в 16:25

В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками

В Подмосковье продолжили масштабную работу по предотвращению паводков и безопасному прохождению весеннего половодья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он обратил внимание, что особое внимание будет уделено малым населенным пунктом, пишет 360.ru.

Важно уделять его малым населенным пунктам в Истре, Солнечногорске, Егорьевске, Богородском, Воскресенске и так далее, — поделился Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что после снежной зимы данные работы особенно важны. По его словам, в Подмосковье действует большая карта мониторинга, позволяющая следить за уровнем воды.

Наша задача — справиться со снегом и здесь. В каждом городе, в каждом муниципалитете сегодня проводятся мероприятия по недопущению подтоплений, в том числе дворовых территорий, — добавил глава региона.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области из-за паводков возможны затопления 141 населенного пункта. По данным комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам, территории будут затоплены в случае наихудшего сценария.

