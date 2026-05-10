Раскрыта неожиданная деталь о поврежденном судне возле Катара Поврежденный у Катара сухогруз шел под флагом США

Сухогруз, на котором возникло возгорание близ берегов Катара, по предварительным данным, шел под флагом Соединенных Штатов, сообщает агентство Fars. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) уточнил, что пожар начался в результате попадания снаряда.

UKMTO получил сообщение об инциденте в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи, Катар. Капитан сухогруза сообщил о попадании снаряда. Возник пожар, который был потушен, жертв нет. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано, — рассказали в центре.

В UKMTO расценили инцидент как нападение на судно. По информации журналистов, принадлежит сухогруз также США.

Ранее сообщалось, что власти Ирана не будут пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против Исламской Республики. Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что такие меры будут приняты безусловно.

До этого стало известно, что силы Ирана вынудили три американских эсминца покинуть Ормузский пролив. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили о проведении крупномасштабной совместной операции, в ходе которой был нанесен «значительный ущерб» американским военно-морским силам.