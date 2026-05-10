Иран отказался пропускать через Омузский пролив суда некоторых стран IRNA: Иран не пропустит через Ормузский пролив суда стран, которые поддержат США

Власти Ирана не будут пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против исламской республики, сообщил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия в разговоре с агентством IRNA. По его словам, такие меры будут приняты безусловно.

Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива, — отметил он.

Ранее стало известно, что силы Ирана вынудили три американских эсминца покинуть Ормузский пролив. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили о проведении крупномасштабной совместной операции, в ходе которой был нанесен «значительный ущерб» американским военно-морским силам.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что кризисная ситуация вокруг Ирана ставит Россию в сложное положение. По его словам, все дело в добрых отношениях Москвы как с Тегераном, так и с другими государствами Персидского залива.