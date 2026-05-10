Алиев пригласил Фицо в Баку после критики Европарламента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети Х заявил, что высоко оценивает партнерство со Словакией, и пригласил премьер-министра республики Роберта Фицо в Баку. Так глава государства поддержал его призыв к Европейскому парламенту не вмешиваться во внутренние дела других стран.

Дорогой Роберт, благодарю Вас за правдивые и ценные мысли об Азербайджане. Высоко ценю наше партнерство. Еще раз выражаю признательность за гостеприимство, оказанное в ходе моего визита в Словакию, и с нетерпением жду скорейшей встречи с Вами в Баку, — написал Алиев.

Ранее Фицо заявил, что европейские законодатели необоснованно вмешиваются во внутренние дела других государств. По мнению словацкого премьера, позиция Баку в отношении антиазербайджанских резолюций является справедливой.

До этого Алиев в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. По словам президента, за последние пять лет ЕП принял 14 антиазербайджанских резолюций, что свидетельствует о предвзятом отношении к стране.