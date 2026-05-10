Фицо поддержал Азербайджан и раскритиковал Европарламент

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Азербайджан и подверг резкой критике деятельность Европейского парламента. Выступая в защиту суверенной внешней политики в соцсети Х, он отметил, что европейские законодатели необоснованно вмешиваются во внутренние дела других государств. По мнению Фицо, позиция Баку в отношении антиазербайджанских резолюций является справедливой.

Президент [Ильхам] Алиев сказал правду, заявив, что Европарламенту следует прежде всего заниматься европейскими проблемами — а у нас их более чем достаточно, — а не распространять ложь и вмешиваться в дела других. Я направляю тот же сигнал из Словакии Европейскому парламенту, — заявил словацкий лидер.

Он добавил, что попытки давления через заморозку фондов являются недопустимым инструментом политического шантажа.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества заявил, что евродепутаты препятствуют достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном. Политик напомнил, что за последние пять лет Европарламент принял 14 антиазербайджанских резолюций, что свидетельствует о предвзятом отношении к стране.

В качестве ответного шага парламент Азербайджана утвердил решение о полной приостановке сотрудничества с этой структурой во всех ключевых сферах. Баку также инициировал процедуры по выходу из состава Парламентской ассамблеи «Евронест» для защиты национальных интересов.