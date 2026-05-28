Путин обратился к Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики, передает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах, а также снискал заслуженный авторитет на мировой арене.

Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Азербайджанской Республики. <...> Придаем большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку, — отметил Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями Москва и Баку смогут обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях. Это отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов, обеспечивает безопасность и стабильность на Южном Кавказе и Каспии, говорится в поздравительной телеграмме.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — благополучия и процветания, — резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем главы Минобороны РФ Василием Осьмаковым. В ходе встречи они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.