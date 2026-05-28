Россиян предупредили о приближении самого длинного рабочего лета Эксперт Богданова-Шемраева: россиян ждет самое длинное рабочее лето за три года

Предстоящее лето станет для россиян самым продолжительным рабочим летним сезоном за последние три года — в 2026 году в нем будет насчитываться 65 трудовых дней, рассказала руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, при пятидневной неделе на отдых останется 27 дней.

Эксперт отметила, что в предыдущие годы график был менее напряженным. В 2025 году россияне трудились 63 дня и отдыхали 29 дней, а в 2024-м — работали 64 дня при 28 выходных. Самым загруженным месяцем в этом году станет июль — 23 рабочих дня и всего восемь выходных.

Она добавила, что в июне и августе ожидается по 21 рабочему дню. При этом число выходных составит девять и десять соответственно.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщал, что москвичам не стоит ждать 30-градусной жары в первые две недели июня. По его словам, до конца мая столбики термометров в столице не превысят отметки +18 градусов.