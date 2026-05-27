Квас своими руками: три старинных рецепта, которые стоит сохранить

Настоящий хлебный квас не сравнится с магазинным. Он пенится, освежает и полезен для пищеварения. В старину квас готовили в каждой избе, и рецепт передавался от бабушки к внучке. Мы предлагаем три рецепта: классический хлебный квас на ржаных сухарях, квас с мятой и изюмом для особой свежести, а также густой окрошечный квас, который подают с зеленью и редькой. Все они требуют времени и терпения, но результат стоит того.

Классический хлебный квас на ржаных сухарях и изюме

Этот рецепт считается самым простым и надежным. Квас получается темным, с богатым хлебным ароматом. Ингредиенты: 300 г ржаного хлеба (лучше бородинского), 5 л воды, 200 г сахара, 20 г сухих дрожжей, горсть изюма (несколько ягод для закваски и еще горсть для брожения).

Хлеб нарезают кубиками и подсушивают в духовке до легкого румянца, но не до углей. Воду кипятят, заливают сухари, настаивают 3–4 часа. Затем настой процеживают через марлю, переливают в большую банку. Добавляют сахар и разведенные в теплой воде дрожжи. Туда же бросают несколько ягод изюма для запуска брожения. Накрывают банку марлей, оставляют при комнатной температуре на 8–10 часов. Когда появится пена и характерный кисловатый запах, квас разливают по бутылкам, в каждую добавляют по 2–3 ягоды изюма. Плотно закупоривают и убирают в холодильник на двое суток. За это время газ насытит напиток, а изюм сделает его игристым.

Калорийность на 100 мл — 27 ккал.

Совет: для более насыщенного вкуса часть ржаного хлеба можно заменить пшеничными сухарями. Не используйте хлеб с добавками вроде семян или изюма — они могут испортить вкус.

Квас с мятой, смородиновым листом и изюмом

Летний вариант. Мята и смородина дают невероятную свежесть. Ингредиенты: 400 г ржаных сухарей, 5 л воды, 250 г сахара, 15 г сухих дрожжей, 5–6 листочков свежей мяты, 5–7 листьев черной смородины, 100 г изюма.

Сухари заливают кипятком, настаивают 4 часа, процеживают. В теплый настой добавляют сахар, разведенные дрожжи, измельченную мяту и смородиновые листья. Оставляют для брожения на 6–8 часов, накрыв марлей. После активного брожения процеживают, разливают по бутылкам, в каждую кладут 3–4 изюминки. Закупоривают, выдерживают в холодильнике 2 дня. Мятный аромат раскрывается полностью именно на вторые сутки.

Калорийность на 100 мл — 25 ккал.

Совет: если свежей мяты нет, возьмите чайную ложку сушеной, но положите ее в настой вместе с дрожжами, а не в сухари.

Квас с мятой, смородиновым листом и изюмом

Густой окрошечный квас с ржаной мукой и тмином

Этот квас специально делают для окрошки. Он более плотный, с кислинкой и пряным оттенком тмина. Ингредиенты: 500 г ржаных сухарей, 5 л воды, 150 г ржаной муки, 300 г сахара, 20 г дрожжей, 1 чайная ложка тмина, 100 г изюма.

Сухари заливают кипятком, настаивают 3 часа. Настой процеживают. В теплой воде разводят муку до состояния жидкого теста, дают постоять полчаса. Затем смешивают с сухарным настоем, добавляют сахар, дрожжи и тмин. Оставляют для брожения на 10 часов. Когда квас хорошо закиснет и покроется пеной, его процеживают, разливают по бутылкам, добавляют изюм. Выдерживают в холодильнике двое суток. Такой квас идеален для летних супов, но и сам по себе он хорош.

Калорийность на 100 мл — 30 ккал.

Совет: тмин можно заменить кориандром — получится не менее интересно. Для окрошки квас лучше не переохлаждать, чтобы он не потерял вкус.

Секреты правильного домашнего кваса

Посуда для кваса должна быть стеклянной, эмалированной или керамической — не алюминиевой. Изюм никогда не моют: на его поверхности живут дикие дрожжи, помогающие брожению. Банку во время брожения нельзя закрывать крышкой — только марлей, чтобы квас «дышал». Готовый квас хранят в холодильнике до двух недель, но самые вкусные первые дни. Перед подачей можно добавить мед вместо сахара, но уже в стакан.

