Настоящий квас для окрошки: домашний, хлебный, с пузырьками — магазинный и рядом не стоял

Это гениально простой рецепт домашнего кваса для тех, кто любит настоящий, живой вкус. Никакой химии — просто хлеб, вода, дрожжи, сахар и изюм.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный хлебный квас с приятной кислинкой и легкой сладостью, с пузырьками, которые так и щекочут язык. Для окрошки он идеален — суп получается ароматным, освежающим и намного вкуснее, чем на магазинном квасе. Готовится просто, но требует терпения.

Для приготовления вам понадобится: 6 ломтиков черного хлеба, 1,2 литра воды, 1 ч. ложка сухих дрожжей, 3 ст. ложки сахара, 1 горсть изюма.

Хлеб нарежьте кубиками, подсушите в духовке до румяной корочки. Сложите в банку, залейте кипятком, добавьте сахар. Остудите до теплого, добавьте дрожжи и изюм. Накройте марлей, оставьте при комнатной температуре на 1–2 суток для брожения. Процедите, разлейте по бутылкам и уберите в холодильник. Подавайте охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот домашний квас. Удивило то, что квас получился очень насыщенным и ароматным, совсем не похожим на магазинный. Изюм добавил естественной сладости, а хлеб — густоты и цвета. Окрошка на нем получилась просто волшебной — освежающей и вкусной. Кстати, вместо черного хлеба можно взять ржаной сухарь — вкус станет еще ярче. Рецепт — настоящая находка для летних супов!