Мой дед делал квас именно так — я повторил и не пожалел

Забудьте про магазинный лимонад — настоящий русский квас из солода я варю сам уже третий год. Разница как между небом и землей.

Ингредиенты

Солод ржаной ферментированный — 200 г, сахар — 150 г, дрожжи прессованные — 20 г, вода фильтрованная — 3 л, корень хрена (по желанию) — 30 г.

Как готовлю

Сначала довожу до кипения 2,5 литра фильтрованной воды в эмалированной кастрюле, кидаю сахар и варю 2 минуты. Снимаю с огня, засыпаю солод, тщательно мешаю и оставляю остывать на 3 часа до 28 градусов — это важно, проверяю термометром. В стакане с небольшим количеством настоя развожу дрожжи и жду 15 минут, пока не появится пенка — это знак, что дрожжи живые.

Вливаю дрожжи в остывший солод, накрываю кастрюлю марлей в четыре слоя и оставляю бродить на ночь при комнатной температуре. Утром процеживаю квас через марлю в банку, добавляю кипяченой воды до 3 литров, по желанию тру туда корень хрена, и отправляю в холодильник на 6 часов. Через сутки в бутылках квас готов — терпкий, шипучий, с легкой кислинкой, такой не купишь в магазине.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот напиток.

С первого же глотка меня накрыло ностальгией — вкус ровно такой, как у деда в деревне. Самое крутое, что настойка на хрене дает тот самый «ядреный» характер, который я обожал в детстве. Советую сразу разлить по банкам и убрать в холод — на второй день квас становится просто бомбическим.