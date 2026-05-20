Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 10:25

Мой дед делал квас именно так — я повторил и не пожалел

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Забудьте про магазинный лимонад — настоящий русский квас из солода я варю сам уже третий год. Разница как между небом и землей.

Ингредиенты

Солод ржаной ферментированный — 200 г, сахар — 150 г, дрожжи прессованные — 20 г, вода фильтрованная — 3 л, корень хрена (по желанию) — 30 г.

Как готовлю

Сначала довожу до кипения 2,5 литра фильтрованной воды в эмалированной кастрюле, кидаю сахар и варю 2 минуты. Снимаю с огня, засыпаю солод, тщательно мешаю и оставляю остывать на 3 часа до 28 градусов — это важно, проверяю термометром. В стакане с небольшим количеством настоя развожу дрожжи и жду 15 минут, пока не появится пенка — это знак, что дрожжи живые.

Вливаю дрожжи в остывший солод, накрываю кастрюлю марлей в четыре слоя и оставляю бродить на ночь при комнатной температуре. Утром процеживаю квас через марлю в банку, добавляю кипяченой воды до 3 литров, по желанию тру туда корень хрена, и отправляю в холодильник на 6 часов. Через сутки в бутылках квас готов — терпкий, шипучий, с легкой кислинкой, такой не купишь в магазине.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот напиток.

С первого же глотка меня накрыло ностальгией — вкус ровно такой, как у деда в деревне. Самое крутое, что настойка на хрене дает тот самый «ядреный» характер, который я обожал в детстве. Советую сразу разлить по банкам и убрать в холод — на второй день квас становится просто бомбическим.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
напитки
квас
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд определил наказания для пособника РДК
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Путин встретился с инженером из Китая, которого видел еще ребенком
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.