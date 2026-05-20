Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 11:01

Раскрыто, к какому небывалому методу прибегнут демократы в борьбе с Трампом

Политолог Дудаков: демократы через суд могут запретить Трампу воевать с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce N. Boghosian/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Представители Демократической партии через суд могут запретить главе Белого дома Дональду Трампу вести боевые действия против Ирана, если тот проигнорирует решение конгресса, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, эта история будет беспрецедентной, так как подобного в политической практике США еще никогда не происходило.

Демократы уже планируют подать в суд, если Трамп проигнорирует решение конгресса. Через судебные органы они могут запретить главе Белого дома вести боевые действия с Ираном, но эта история будет беспрецедентной, такого еще никогда не было в США. Однако, как мы знаем, демократам до этого вполне успешно удалось, например, отменить многие тарифы Трампа и прекратить его депортационные рейды против мигрантов. Поэтому я не исключаю, что и тут по суду они попытаются остановить войну, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что раскол внутри США продолжает усугубляться. По словам политолога, позиции Трампа на фоне бунтующего конгресса становятся все более шаткими.

Ранее Верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые одобрила резолюцию, фактически предписывающую администрации прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 50 законодателей, против — 47.

США
Дональд Трамп
Иран
демократы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин: более 100 тыс. человек осваивают китайский язык в России
Суд определил наказания для пособника РДК
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.