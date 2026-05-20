Раскрыто, к какому небывалому методу прибегнут демократы в борьбе с Трампом Политолог Дудаков: демократы через суд могут запретить Трампу воевать с Ираном

Представители Демократической партии через суд могут запретить главе Белого дома Дональду Трампу вести боевые действия против Ирана, если тот проигнорирует решение конгресса, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, эта история будет беспрецедентной, так как подобного в политической практике США еще никогда не происходило.

Демократы уже планируют подать в суд, если Трамп проигнорирует решение конгресса. Через судебные органы они могут запретить главе Белого дома вести боевые действия с Ираном, но эта история будет беспрецедентной, такого еще никогда не было в США. Однако, как мы знаем, демократам до этого вполне успешно удалось, например, отменить многие тарифы Трампа и прекратить его депортационные рейды против мигрантов. Поэтому я не исключаю, что и тут по суду они попытаются остановить войну, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что раскол внутри США продолжает усугубляться. По словам политолога, позиции Трампа на фоне бунтующего конгресса становятся все более шаткими.

Ранее Верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые одобрила резолюцию, фактически предписывающую администрации прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 50 законодателей, против — 47.