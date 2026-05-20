Телеведущий Маркони рассказал, что помогает ему в воспитании детей

Телеведущий Владимир Маркони признался в беседе с «Леди Mail», что юмор помогает ему в воспитании восьмилетней дочери и шестилетнего сына. Он отметил, что в их семье все любят шутить, в том числе и супруга.

Юмор хорошо помогает, потому что он приносит мне деньги, а уже на эти деньги я могу подкупить своих детей, чтобы они меня любили больше. Тариф у нас такой: один поцелуй в щеку — 500 рублей. Да, деньги небольшие, но, с другой стороны, хватает на то, чтобы дочери и сыну хватило на собственные Lamborghini. Да, как вы понимаете, я не выращиваю их какими-то гнусными мажоришками — у них всего по одной машине. Всего по одной. Что тут еще сказать? — рассказал в шутливой форме Маркони.

Он признался, что дети, смотря на его постоянные шутки и шоу, иногда крутят у виска и называют его «ку-ку». На это телеведущий отвечает, что благодаря этому их семья хорошо живет.

Ранее казахстанский комик Нурлан Сабуров во время выступления в Дубае высказался против участия юмористов в политической деятельности. Он рассказал, что ему предлагали стать мэром Степногорска, но он отказался, назвав такую идею плохой.