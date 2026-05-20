Почему не работает Telegram сегодня, 20 мая: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 20 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 20 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 20 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 44% жалоб на сбои в работе Telegram 20 мая приходятся на Москву, 8% — на Краснодарский край, 6% — на Санкт-Петербург, 5% — на Московскую область, 4% — на Новосибирскую, Свердловскую области и Красноярский край, 3% — на Иркутскую, Ивановскую области и Башкирию, 2% — на Нижегородскую, Ростовскую, Белгородскую, Волгоградскую, Томскую, Воронежскую, Ульяновскую, Калужскую, Челябинскую области и Татарстан.

Почему не работает Telegram 20 мая

В начале февраля 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев в феврале отметил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев сказал, что основателю Telegram Павлу Дурову нужно перенести серверы в Россию, чтобы обеспечить беспрепятственную работу мессенджера. В противном случае, по его словам, доступ к Telegram окончательно закроют.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов сказал, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — высказался он.

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру».

