20 мая 2026 в 11:42

Магнитные бури сегодня, 20 мая: что завтра, сильный стресс, проблемы с ЖКТ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 20 мая, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 20 и 21 мая

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, сегодня магнитной бури на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 72%», — сообщили эксперты.

Согласно спутниковым наблюдениям, 20 мая не зафиксировано ни одной сколько-нибудь значимой вспышки класса C или выше. Если 19 мая еще регистрировались слабые вспышки класса B и единичные C, то с сегодняшнего дня Солнце полностью успокоилось. Эксперты подчеркивают, что этот период полного затишья продлится недолго — около двух-трех суток.

Завтра, 21 мая, вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле составляет всего 7%.

Кто может пострадать от магнитной бури, мнение врачей

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что людям, которые имеют проблемы с сердцем, необходимо снизить активность в период сильных магнитных бурь.

«Магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма, если у человека есть хронические заболевания. <...> В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — пояснил медик.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова считает, что защититься от влияния геомагнитных возмущений помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж. Специалист посоветовала при сильных вспышках на Солнце не употреблять жирную или жареную пищу.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — сказала она.

Иван Смирнов
