Россиянам дали советы по «выживанию» при магнитных бурях Врач Павлова: травяные чаи и ароматерапия помогут справиться с магнитными бурями

Защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала в Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По словам специалиста, при вспышках на солнце также стоит избегать жирной, соленой и жареной пищи.

Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует, — написала Павлова.

Врач также посоветовала заниматься неспешной йогой и медитацией при магнитных бурях. Помимо этого, она напомнила о необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором. Павлова порекомендовала всегда держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы, сопровождающие человека во время магнитных бурь. В частности, это могут быть средства от головной боли либо для нормализации давления и сердечного ритма.

В последний раз магнитная буря накрыла Землю утром 23 января. По информации специалистов РАН, ее пик пришелся на 06:00 мск, после чего в течение нескольких часов сохранялись геомагнитные возмущения. Уровень магнитной бури составил G1 (слабая).