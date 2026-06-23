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23 июня 2026 в 00:10

«Красная тряпка»: глава Севастополя назвал причины ненависти Украины

Развожаев: Украина не приняла выбор Крыма и продолжает мстить

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Киев не сможет принять волеизъявление жителей Крыма в пользу России, заявил ИС «Вести» губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, город для украинской стороны всегда представлял собой «красную тряпку».

Севастополь всегда был красной тряпкой, а сегодня так особенно. Для них это важно, показать, что вот смотрите:мы тут вас оставим без света или без бензина, вот как вам будет плохо,отметил глава города.

Развожаев добавил, что в 2014 году Киев не принял выбор крымчан и севастопольцев. Он пояснил, что тогда использовались методы давления, включая отключение электроэнергии и водную блокаду, но жители мужественно преодолели все трудности. Губернатор выразил уверенность, что настроения жителей остаются такими же и сегодня.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По его словам, топливо будет продаваться только государственным службам.

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