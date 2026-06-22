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22 июня 2026 в 23:43

В ООН озвучили, зачем Киев ударил по автобусу с белорусскими детьми

Евстигнеева: Киев ударом по автобусу с детьми пытался втянуть Минск в конфликт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть направлен на провокацию Минска и втягивание Белоруссии в конфликт, заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности по Украине. Она обратила особое внимание, что трагедия произошла на территории России.

Очередным проявлением морального разложения Киева стал удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области, перевозившему детей из спортивных школ Белоруссии на отдых в Геленджик. <...> Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт, — уточнила Евстигнеева.

Она напомнила, что в результате атаки погибла сопровождавшая группу беременная женщина. У уроженки Луганска дома остались две дочери. Кроме того, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения.

Москва продолжает привлекать внимание Совета Безопасности ООН к этому инциденту. На заседании дипломат подчеркнула его опасные последствия для региональной стабильности.

Ранее постоянный полномочный представитель Белоруссии при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук заявил, что Минск будет добиваться должной международной оценки в отношении атаки украинского БПЛА. ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии 17 июня.

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