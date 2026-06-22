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22 июня 2026 в 23:36

Украинец применил против сотрудников ТЦК гранату, нож и пистолет

Житель Харькова бросил в сотрудников ТЦК шумовую гранату и устроил стрельбу

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети
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В Харькове мужчина применил травматический пистолет, нож и шумовые гранаты против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает «Судебно-юридическая газета». В результате инцидента один из военкомов получил ранение.

Мужчина бросил шумовые гранаты под ноги группе оповещения. Однако военком не успел включить выданную ему боди-камеру, из-за чего видеофиксация происшествия не состоялась.

За нарушение служебной дисциплины сотрудника ТЦК оштрафовали на $378 (33 тыс. рублей). Нападавший, по данным издания, избежал наказания, из-за того что доказать факт атаки не получилось.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники ТЦК задержали мужчину и начали душить его. Украинское издание «Страна.ua» передает, что в ответ на это толпа людей заблокировала дорогу военкомам и потребовала, чтобы друг пострадавшего отправился с ним в машине скорой помощи, опасаясь, что сотрудники центра комплектования и полиция могут инсценировать падение мирного жителя. Кроме того, местные СМИ сообщали, что военкомы также пытались занять место в машине скорой помощи.

До этого сотрудники ТЦК схватили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Тульчине Винницкой области. Информация о его местонахождении отсутствует.

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