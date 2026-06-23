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23 июня 2026 в 00:45

Истребители НАТО проводили российских «белых лебедей»

МО: истребители НАТО сопроводили Ту-160 во время планового полета

Стратегический ракетоносец Ту-160 Стратегический ракетоносец Ту-160 Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иностранные истребители сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-160 на определенных участках их планового полета, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Ведомство также проинформировало, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств <...>. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — говорится в публикации.

Ранее в США обеспокоились возможностями модернизированного российского Ту-160М. Обновление самолета рассматривается как временное решение в зоне СВО. Ту-160М способен нести до шести крылатых ракет Х-55СМ для ударов по наземным целям. Ракеты могут оснащаться как термоядерными, так и обычными боевыми частями.

До этого британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 провел полет вдоль границ Калининградской области и Белоруссии. Самолет вылетел с базы Лоссимут в Шотландии. Одновременно со стороны Балтийского моря в районе Калининградской области находился эстонский самолет-разведчик Beech King Air 350ER.

Россия
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НАТО
Ту-160
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