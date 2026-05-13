Британия заслала разведчика к Калининграду

Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 провел полет вдоль границ Калининградской области и Белоруссии, пишет РИА Новости со ссылкой на данные авиатрекеров. Самолет вылетел с базы Лоссимут в Шотландии.

Разведчик пролетел через воздушное пространство Дании и Польши, после чего вышел на маршрут вдоль российской и белорусской границ. Самолет держался на расстоянии около 50 километров от рубежей.

Затем Boeing долетел до района Бреста, развернулся и начал обратный путь. Одновременно со стороны Балтийского моря в районе Калининградской области находился эстонский самолет-разведчик Beech King Air 350ER.

Ранее американский самолет-разведчик впервые заметили в районе границы между Румынией и Украиной. По информации источников, борт целенаправленно совершил круг вдоль пограничной линии.

До этого беспилотный разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix пролетел над акваторией Черного моря. Аппарат под управлением ВВС Италии взлетел с базы Сигонелла на Сицилии. В полете беспилотник подал сигнал о проблемах с радиосвязью, однако это не повлияло на выполнение миссии.