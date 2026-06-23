Возвращение к Тутберидзе, роды за 1 млн, Рудковская: как живет Трусова

Российской фигуристке Александре Трусовой (Игнатовой) исполнилось 22 года. Она возобновила спортивную карьеру. Почему Трусова решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе, за кем замужем фигуристка, как она попала в Книгу рекордов Гиннесса — в материале NEWS.ru.

Чем известна фигуристка Трусова

Трусова родилась 23 июня 2004 года в Рязани в спортивной семье. Ее мать — легкоатлетка, а отец — мастер спорта по дзюдо и самбо. У фигуристки есть два младших брата — Егор и Иван.

Когда Трусовой исполнилось четыре года, родители подарили ей ролики. Она везде носила их с собой. Родители отдали Сашу в фигурное катание, поскольку этот вид спорта близок к роликам. Тренеры сразу заметили талант Александры к прыжкам — она быстро все схватывала и не боялась исполнять элементы.

Когда Трусовой исполнилось девять лет, ее отец начал работать в Москве. Девочка попала в центр фигурного катания «Хрустальный» — сначала к тренеру Алексею Волкову, затем к Анне Царевой, а потом к Этери Тутберидзе. В течение сезона-2020/21 фигуристка тренировалась под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но позднее вернулась к предыдущему наставнику.

Александра Трусова выступает в произвольной программе женского одиночного катания в финале Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Нагое, 2017 год Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Почему фигуристка Трусова устроила истерику на Олимпиаде-2022

На Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года Александра исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, что до этого не делал никто в мире, однако взяла серебро. Трусова проиграла Щербаковой из-за падения на тройном акселе в короткой программе, а также из-за неидеально выполненных прыжков в произвольной. Уступив первое место, Александра не смогла сдержать эмоций.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в „фигурке“, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! <…> У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — кричала фигуристка.

Трусова пришла заплаканной на церемонию награждения и не стала аплодировать чемпионке. Она сказала журналистам в микст-зоне, что довольна тем, как выполнила прыжки, но не в восторге от результата. За свою карьеру Трусова выиграла медали всех крупнейших соревнований, включая бронзу чемпионатов Европы и мира.

Как Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

В фигурном катании есть шесть разных прыжков, которые спортсмены исполняют в четыре оборота: аксель, тулуп, сальхов, лутц, флип и риттбергер. Это так называемые элементы ультра-си. Половину из них первой среди фигуристок сделала именно Трусова.

Трусова успешно выполнила четверные прыжки (тулуп, лутц и флип) на соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU). За это достижение Александра три раза была включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Этери Тутберидзе (слева) и Александра Трусова на тренировке перед соревнованиями в одиночном катании среди женщин в финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 в Турине Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В 2018 году фигуристке впервые удалось исполнить четверной сальхов в финале Кубка России. К чемпионату мира среди юниоров Трусова добавила в программу квад-тулуп. В 2018 году во время этапа Гран-при в Ереване фигуристке удалось исполнить четверной лутц. Позднее Трусова установила новый рекорд: ей покорился четверной флип в финале Гран-при в Турине.

«Я прекрасно понимаю, что уже вписана в Книгу рекордов Гиннесса и в историю фигурного катания. Я работала ради этого. Сказать, что я легенда… Первопроходец скорее, знаю, что сделала что-то первая, и все», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Кроме результатов, зафиксированных в Книге рекордов Гиннесса, Трусовой принадлежат другие достижения. В марте 2018 года она исполнила два четверных сальхова. В сентябре 2019-го на одном из турниров фигуристке покорились три четверных прыжка, через месяц — четыре.

Трусова исполнила пять элементов ультра-си на контрольных прокатах сборной России в сентябре 2021 года. Успехи спортсменки можно считать революционными. Только единицы среди мужчин-фигуристов владеют таким количеством прыжков ультра-си.

«Я боюсь летать на самолетах, кататься на аттракционах и много чего еще. Но не боюсь прыгать на коньках и падать на лед, ведь там все зависит только от тебя. Да и я чувствую каждую мышцу тела и знаю, что делать. А в других случаях от тебя мало что зависит», — рассказывала Трусова.

В июне 2024 года спортсменка заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России дала согласие на ее участие в прокатах. Александра откатала короткую программу на открытых прокатах сборной России.

Александра Трусова во время исполнения короткой программы среди женщин в рамках контрольных выступлений российских фигуристов в Санкт-Петербурге, 2024 год Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Как мне мой прокат? Плохо, однозначно. Лучше, чем на тренировках, где вообще ничего не получалось. До заезда в Новогорск на сборы я не ошибалась очень давно. Не считаю это возвращением, это пока пробные прокаты», — заявила Трусова.

В короткой программе фигуристка допустила ошибку на каскаде тройной лутц — тройной тулуп. Второй элемент получился с недокрутом — в прыжке было только 1,5 оборота. На этапах Гран-при России Трусова так и не появилась. В марте 2025 года фигуристка приняла решение взять паузу в карьере.

В период отсутствия соревнований Трусова увлеклась стрип-пластикой. Спортсменка не считает это направление в танцах пошлым и признается, что ей доставляет удовольствие это хобби.

«Мне очень нравится, это очень женственно. Сейчас я занимаюсь этим периодами. Я танцую, мы снимаем видео, потом я прекращаю на время. Потом находится время, и я опять танцую», — рассказала она в интервью Медведевой.

В 2023 году фигуристка выпустила две песни. Дебютную композицию «Два крыла» Трусова презентовала в свой день рождения, 23 июня. В декабре она также представила трек «Я не кукла», который записала вместе с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

Что известно о личной жизни Трусовой

17 августа 2024 года спортсменка вышла замуж за 24-летнего фигуриста Макара Игнатова. Они были коллегами по сборной, а в последнее время вместе принимали участие в шоу Евгения Плющенко. В январе 2024 года на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге болельщики впервые заметили, что спортсмены не просто друзья.

Александра Трусова в роли Золушки и Макар Игнатов в роли Принца в ледовом шоу «Золушка в королевстве фей», 2024 год Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Трусова рассказывала, что всегда считала бессмысленным жить вместе с партнером до свадьбы. По этой причине пара заключила брак спустя полгода после начала отношений. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал Игнатова секс-символом российского фигурного катания.

Свадьба прошла в подмосковной усадьбе Золотой Лев. В роли феи-крестной выступила продюсер Яна Рудковская. Мероприятие было оформлено в сказочном стиле. Фата у невесты была длиной пять метров, что, по словам Рудковской, соответствует количеству четверных прыжков фигуристки. На невесте также красовались дорогие бриллиантовые украшения.

Выступая на юбилейном шоу Медведевой, Александра заявила NEWS.ru, что замужняя жизнь дарит ей ощущение безопасности и защищенности. При этом она отметила, что у супругов разный режим сна.

«Макар вообще не любит спать ночью. Он ложится часа в три-четыре. <…> Зато я встаю утром. Могу тяжело встать, но, если мне нужно, соберусь быстро, буду бодрая и веселая. А он нет, будет до часу-двух ходить сонный», — сказала Трусова.

6 августа 2025-го Трусова стала мамой. Роды прошли в элитной клинике «Лапино» в Москве. В это время супруг спортсменки находился рядом с ней и поддерживал ее. Сына назвали Михаилом. По данным издания Super, роды обошлись Трусовой от 650 тыс. до 938 тыс. рублей. В январе 2026-го Трусова приехала на съемки шоу «Ледниковый период» с младенцем. Позднее фигуристка сообщила о венчании с мужем и крещении сына.

1 мая Трусова опубликовала в блоге новые фотографии с мужем и призналась, что семейная жизнь не принесла ей спокойствия. В подписи к кадрам Александра поделилась личными откровениями. Она призналась, что раньше думала, когда найдет «своего человека», жизнь станет спокойнее. Однако реальность оказалась иной.

«Не сработало! А потом у нас родился очень активный Миша, и теперь о спокойствии в нашем доме даже думать смешно», — написала фигуристка.

Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов с сыном Мишей после выступления в финальных соревнованиях дуэтов на чемпионате России 2026 года по прыжкам в фигурном катании в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Почему фигуристка Трусова вернулась к тренеру Тутберидзе

Трусова заявила, что решила вернуться к Тутберидзе, так как ей комфортнее выступать и чувствовать ее поддержку на соревнованиях. По словам спортсменки, она долго думала над выбором тренера после беременности и остановилась на том, с кем занималась большую часть карьеры.

«Я всю беременность думала, честно говоря, кого же я выберу в итоге. <…> Потому что за всю карьеру больше всего лет я тренировалась у нее. И мне с ней комфортнее заниматься, выступать. Когда с ней выходишь на старт, ты как будто бы всегда под защитой», — поделилась Трусова.

В феврале 2026-го фигуристка выступила на чемпионате России по прыжкам. Она не вошла в число призеров, выбыв на ранней стадии соревнований.

Трусова выступала в шоу «Ледниковый период». Ее партнером стал известный по роли хоккеиста Александра Кострова в сериале «Молодежка» актер Иван Жвакин. Фигуристка призналась, что хорошо относится к критике в «Ледниковом периоде», так как это помогает ей расти. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru она отметила, что не расстроилась из-за замечаний заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Я всегда спокойна к критике. Принимаю, стараюсь исправить те ошибки, на которые мне сказали обратить внимание», — отметила Трусова.

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