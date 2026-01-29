Трусова высказалась о критике Тарасовой и выигрыше в «Ледниковом периоде» Трусова заявила, что не расстроилась из-за критики на «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Александра Трусова и известный по роли хоккеиста Александра Кострова в сериале «Молодежка» актер Иван Жвакин признались, что хорошо относятся к критике в шоу «Ледниковый период», так как это помогает им расти. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru они отметили, что не расстроились из-за замечаний заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Нет, не расстроились. Я всегда спокойна к критике. Принимаю, стараюсь исправить те ошибки, на которые мне сказали обратить внимание, — отметила Трусова.

Прозванная среди болельщиков Русской ракетой и Королевой квадов спортсменка заявила, что у нее нет цели победить в шоу. По ее словам, она работает, чтобы справиться с поставленной задачей.

Я здесь вообще гость в этой сфере, поэтому я просто получаю удовольствие. А критика — это хорошо, это обратная связь. Есть повод расти, — поддержал партнершу Жвакин.

Ранее Трусова и Жвакин раскрыли детали своей подготовки на съемках шоу «Ледниковый период» и признались, что самые высокие требования на тренировках предъявляет именно актер. Роль главного перфекциониста в паре неожиданно досталась Жвакину.