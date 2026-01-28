«Еще пять раз!»: Трусова пожаловалась на перфекционизм Жвакина

Фигуристка Александра Трусова и актер Иван Жвакин раскрыли детали своей подготовки на съемках шоу «Ледниковый период» и признались, что самые высокие требования на тренировках предъявляет именно актер. Несмотря на статус «королевы квадов» у Александры, роль главного перфекциониста в паре неожиданно досталась Жвакину, сообщили артисты корреспонденту NEWS.ru.

По словам фигуристки, Иван готов повторять элементы номера до бесконечности, даже когда тренировочный план уже выполнен. При этом сам Иван признает, что чувствует себя «гостем» в фигурном катании, поэтому в технических спорах всегда уступает профессиональной партнерше.

Мы делаем, делаем поддержку. «Ну еще пять раз, и я буду уверен», — говорит Иван. И все такие: «Ну нет. Раза два и достаточно!» — поделилась Александра.

По словам артистов, на подготовку нового номера у них ушло всего четыре дня, однако актера больше заботит не оценка жюри, а мнение зрителя и «внутрянка» процесса. Жвакин отметил, что для него важнее всего замечания тренеров, которые видят их реальный прогресс с нуля, в то время как Трусова старается брать на заметку любой комментарий судей, чтобы улучшить свои выступления в будущем.

Ранее Трусова сообщила, что продолжит спортивный путь в группе тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка, не выступавшая на соревнованиях с сезона-2022/23, подчеркнула, что решила вернуться к наставнице, так как ей комфортнее с ней работать. По словам спортсменки, она долго думала над выбором тренера после беременности и остановилась на той, с кем занималась большую часть карьеры.