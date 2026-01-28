Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 19:47

«Еще пять раз!»: Трусова пожаловалась на перфекционизм Жвакина

Трусова пожаловалась на перфекционизм Жвакина на съемках шоу «Ледниковый период»

Александра Трусова и Иван Жвакин участвуют в съемках нового сезона ледового шоу «Ледниковый период» в постановке режиссера Ильи Авербуха в Москве Александра Трусова и Иван Жвакин участвуют в съемках нового сезона ледового шоу «Ледниковый период» в постановке режиссера Ильи Авербуха в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Фигуристка Александра Трусова и актер Иван Жвакин раскрыли детали своей подготовки на съемках шоу «Ледниковый период» и признались, что самые высокие требования на тренировках предъявляет именно актер. Несмотря на статус «королевы квадов» у Александры, роль главного перфекциониста в паре неожиданно досталась Жвакину, сообщили артисты корреспонденту NEWS.ru.

По словам фигуристки, Иван готов повторять элементы номера до бесконечности, даже когда тренировочный план уже выполнен. При этом сам Иван признает, что чувствует себя «гостем» в фигурном катании, поэтому в технических спорах всегда уступает профессиональной партнерше.

Мы делаем, делаем поддержку. «Ну еще пять раз, и я буду уверен», — говорит Иван. И все такие: «Ну нет. Раза два и достаточно!» — поделилась Александра.

По словам артистов, на подготовку нового номера у них ушло всего четыре дня, однако актера больше заботит не оценка жюри, а мнение зрителя и «внутрянка» процесса. Жвакин отметил, что для него важнее всего замечания тренеров, которые видят их реальный прогресс с нуля, в то время как Трусова старается брать на заметку любой комментарий судей, чтобы улучшить свои выступления в будущем.

Ранее Трусова сообщила, что продолжит спортивный путь в группе тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка, не выступавшая на соревнованиях с сезона-2022/23, подчеркнула, что решила вернуться к наставнице, так как ей комфортнее с ней работать. По словам спортсменки, она долго думала над выбором тренера после беременности и остановилась на той, с кем занималась большую часть карьеры.
Александра Трусова
фигуристы
Ледниковый период
шоу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.