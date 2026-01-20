Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 20:23

Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе

Трусова вернулась к Тутберидзе ради поддержки и комфорта

Александра Игнатова (Трусова) с сыном Михаилом Александра Игнатова (Трусова) с сыном Михаилом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова рассказала в своем влоге на YouTube-канале, что решила вернуться к Этери Тутберидзе, так как ей комфортнее выступать и чувствовать ее поддержку на соревнованиях. По словам спортсменки, она долго думала над выбором тренера после беременности и остановилась на той, с кем тренировалась большую часть карьеры.

Я всю беременность думала, честно говоря, кого же я выберу в итоге. <...> Потому что за всю карьеру больше всего лет я тренировалась у нее. И мне с ней комфортнее заниматься, выступать. Когда с ней выходишь на старт, ты как будто бы всегда под защитой, — поделилась Трусова.

Ранее фигуристка впервые вышла в свет с пятимесячным сыном Михаилом, приняв участие в съемках шоу «Ледниковый период». На опубликованных кадрах видно, как Трусова делится комментариями после проката, держа ребенка на руках, а ее партнер по проекту Иван Жвакин оказывает им поддержку.

До этого фигуристка опубликовала снимок из спортзала, намекнув, что не стесняется своего тела после родов, которые прошли в августе 2025 года. Трусова рассказала, что тренировки и выступления в шоу быстро вернули ее в форму, и отметила, что ее физическое состояние станет еще лучше после завершения грудного вскармливания.

