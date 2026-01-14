Фигуристка Трусова впервые вышла в свет со своим сыном Фигуристка Трусова приехала на съемки «Ледникового периода» вместе с сыном

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине фигуристка Александра Трусова приехала на съемки шоу «Ледниковый период» с пятимесячным сыном Михаилом, передает корреспондент NEWS.ru. Это первый выход спортсменки в свет вместе с ребенком.

На опубликованных кадрах видно, как Трусова, держа сына на руках, дает комментарий после проката программы. Спортсменку поддержал ее партнер по шоу, звезда сериала «Молодежка» Иван Жвакин.

Ранее Трусова поделилась снимками после родов. Спортсменка опубликовала фотографию из спортзала, отметив, что уже ощущает, как все ее тело пришло в рабочую форму. Она добавила, что долгие тренировки перед ледовыми шоу и сами выступления быстро вернули ее в строй. По словам фигуристки, ей также говорят, что форма значительно улучшится после завершения грудного вскармливания.

Трусова родила сына в августе 2025 года. Отцом ребенка является фигурист Макар Игнатов. Спортсмен признавался, что испытывал волнение во время кесарева сечения своей супруги. Он отметил, что старался при этом сохранять внешнее спокойствие.