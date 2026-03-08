Зимняя Олимпиада — 2026
Мастерство и потрясающая внешность: фото самых красивых спортсменок РФ

Юлия Ефимова Юлия Ефимова Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Российские спортсменки неизменно попадают в список самых обаятельных и привлекательных женщин мира. Они добились признания благодаря значимым успехам в профессии и обладают модельной внешностью.

Елизавету Туктамышеву называют секс-символом мирового фигурного катания. Миллионы мужчин расстроились, когда спортсменка объявила о завершении карьеры. Юлия Канакина могла стать гимнасткой или артисткой балета, но выбрала скелетон. И не зря — спортсменка выиграла чемпионат мира среди юниоров и неоднократно занимала призовые места на международных соревнованиях.

Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в 2012 году в групповом многоборье, а после завершения карьеры активно ведет соцсети и участвует в шоу. Одна из самых титулованных пловчих в истории России Юлия Ефимова неизменно входит в рейтинги самых привлекательных девушек страны. Ирина Сидоркова обожает высокую скорость, установила рекорд в кольцевых гонках на чемпионате России и сводит с ума миллионы мужчин.

Самые красивые спортсменки России — в галерее NEWS.ru.

Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова
Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press
Юлия Канакина
Юлия Канакина
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Виктория Метеля
Виктория Метеля
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Каролина Севастьянова, главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова и спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Каролина Севастьянова, главный тренер сборной России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова и спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
Фото: Naoki Morita/AFLO SPORT/Global Look Press
Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полина Кнороз
Полина Кнороз
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ирина Сидоркова
Ирина Сидоркова
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Анна Калинская
Анна Калинская
Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press
Варвара Субботина
Варвара Субботина
Фото: Роман Кручинин/РИА Новости
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Халили
Анастасия Халили
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
