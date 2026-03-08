Мастерство и потрясающая внешность: фото самых красивых спортсменок РФ

Российские спортсменки неизменно попадают в список самых обаятельных и привлекательных женщин мира. Они добились признания благодаря значимым успехам в профессии и обладают модельной внешностью.

Елизавету Туктамышеву называют секс-символом мирового фигурного катания. Миллионы мужчин расстроились, когда спортсменка объявила о завершении карьеры. Юлия Канакина могла стать гимнасткой или артисткой балета, но выбрала скелетон. И не зря — спортсменка выиграла чемпионат мира среди юниоров и неоднократно занимала призовые места на международных соревнованиях.

Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в 2012 году в групповом многоборье, а после завершения карьеры активно ведет соцсети и участвует в шоу. Одна из самых титулованных пловчих в истории России Юлия Ефимова неизменно входит в рейтинги самых привлекательных девушек страны. Ирина Сидоркова обожает высокую скорость, установила рекорд в кольцевых гонках на чемпионате России и сводит с ума миллионы мужчин.

Самые красивые спортсменки России — в галерее NEWS.ru.