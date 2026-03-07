Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 15:00

Ужин для двоих: лосось, который готовится сам, пока ты зажигаешь свечи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы задумали романтический ужин — то держите простой и вкусный рецепт для мужчин: он не требует ни кулинарного образования, ни часов у плиты. Лосось в фольге — блюдо, которое профессиональные повара называют «умным»: рыба готовится в собственном соку, почти без вашего участия. Секрет этого рецепта — в одном неочевидном ингредиенте.

Что понадобится: стейк лосося (300–350 г), лимон (половина), сливочное масло (15 г), каперсы (1 ч.л. — вот тот самый редкий штрих), соль и черный перец по вкусу, готовый гарнир — рис или картофельное пюре из пакета.

Как готовить. Разогрейте духовку до 190 градусов. Постелите на противень два слоя фольги с запасом. Положите лосось, посолите, поперчите. Сверху — кусочек сливочного масла, несколько тонких колец лимона и каперсы. Заверните фольгу плотно, как конверт. Отправьте в духовку ровно на 20 минут. Пока рыба готовится, разогрейте гарнир. Все, финиш.

Каперсы дают тот самый ресторанный вкус, которого никто не ожидает от домашней кухни: легкая кислинка и пикантность, которую невозможно описать словами, но невозможно забыть.

Романтический ужин по простому и вкусному рецепту, специально придуманному для мужчин — это не миф. Это двадцать минут, фольга и чуть смелости.

  • Калорийность на 100 г: 172 ккал.

  • БЖУ: 18,5/10,8/0,4.

Ранее мы делились с вами рецептом ленивого пирога с сыром в микроволновой печи.

ужин
рыба
8 марта
праздники
сюрприз
простые рецепты
