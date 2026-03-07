Рыбно-картофельные котлеты 50 х 50: ужин из доступных продуктов, можно в Великий пост

Рыбно-картофельные котлеты 50 х 50 — это простое и бюджетное блюдо, которое готовится из доступных продуктов. Их можно есть даже в Великий пост, в дни, когда разрешена рыба.

Такие котлеты получаются сочными, сытными и очень вкусными, напоминая классические рыбные котлеты, но с более нежной консистенцией.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 400 г филе любой белой рыбы (минтай, треска, хек), 3-4 средних картофелины, 1 луковица, 2-3 ст. л. муки, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки, панировочные сухари.

Как приготовить

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и разомните в пюре. Рыбное филе пропустите через мясорубку или очень мелко нарежьте ножом. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости. В миске смешайте рыбный фарш, картофельное пюре, обжаренный лук, мелко рубленую зелень, соль, перец и муку. Тщательно вымесите массу до однородности. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

