Винегрет «Таежный» обязательно делаю в Великий пост: очень вкусно, с квашеной капустой и опятами

Этот винегрет «Таежный» я готовлю, когда хочется чего-то яркого, насыщенного и по-настоящему вкусного. Классическая основа здесь встречается с квашеной капустой с клюквой и маринованными опятами — вкус получается глубокий, с приятной кислинкой и ароматом леса. Свекла добавляет сладость и красивый рубиновый цвет, а грибы делают салат более сытным. Это тот случай, когда привычное блюдо раскрывается по-новому и удивляет даже тех, кто «винегрет уже не любит».

Ингредиенты: картофель 5–6 шт., морковь 2 шт., свекла 2 средние шт., грибы опята маринованные 1 банка, квашеная капуста с клюквой 200–250 г, горошек зеленый консервированный 350 г, лук репчатый половина крупной луковицы, зеленый лук по вкусу, укроп по вкусу, петрушка по вкусу, масло растительное 30 г, соль по вкусу.

Картофель, морковь и свеклу отвариваю до готовности, полностью остужаю, очищаю и нарезаю аккуратными кубиками. Лук режу мелко, зелень шинкую, грибы при необходимости нарезаю, с горошка сливаю жидкость. Квашеную капусту слегка отжимаю, если она слишком сочная. Соединяю все ингредиенты в глубокой миске, добавляю растительное масло, при необходимости подсаливаю и аккуратно перемешиваю, чтобы свекла равномерно окрасила овощи. Даю салату постоять 20–30 минут — так вкус становится еще насыщеннее.

