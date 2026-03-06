Сочный, нарядный, с хрустящими орешками — этот салат затмит любой «Гранатовый браслет». В миллион раз вкуснее

Беру копчёную курицу, картофель и гранат — и собираю салат «Красная шапочка», который внешне напоминает знаменитый «Гранатовый браслет», но готовится проще и получается в миллион раз вкуснее. Это гениально простое и невероятно сочное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного ужина. Его необычность в том, что слои из копчёного мяса, орехов, яиц, моркови и сыра пропитываются майонезом, а гранатовые зёрна сверху делают салат нарядным и аппетитным. Получается обалденная вкуснятина: нежный картофель, ароматная копчёная курочка, хрустящие орешки и сочные гранатовые зёрна создают идеальный баланс вкусов. Готовится быстро, а выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

Для приготовления вам понадобится: 1 копчёный куриный окорочок, 2 яйца, 1 варёная морковь, 1 варёный картофель, 50 г твёрдого сыра, 80 г грецких орехов, горсть гранатовых зёрен, 3 ст. ложки майонеза. Картофель натрите на крупной тёрке и выложите первым слоем, слегка смажьте майонезом. Затем мелко нарезанное мясо, рубленые орехи, измельчённые яйца, майонез, тёртую морковь. Завершите слоем тёртого сыра, тонким слоем майонеза и щедрой горстью гранатовых зёрен. Снимите форму и подавайте.

