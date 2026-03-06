Зимняя Олимпиада — 2026
Два продукта — и больше ничего: закуску делаю за 5 минут. Рецепт, когда в холодильнике шаром покати, а гости на пороге

Беру свеклу и сыр — и готовлю яркую рубиновую закуску, которая выглядит так, будто я провела на кухне полдня, хотя на самом деле всё готово за 5 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или праздничного стола. Его необычность в том, что из двух ингредиентов получается нежная, кремовая паста с насыщенным сладковатым вкусом свеклы и пикантной солоноватостью сыра. Бальзамический уксус и оливковое масло придают ей завершённость, а подавать можно с чем угодно — от хрустящих тостов до свежих овощей.

Для приготовления вам понадобится: 300 г запечённой или варёной свеклы, 150 г рассольного, козьего или сливочного сыра (можно их смесь), 30 мл бальзамического уксуса, 30 мл оливкового масла. По желанию добавьте зубчик чеснока, травы или перец. Нарежьте свеклу крупными кусками, отправьте в блендер вместе с сыром, уксусом и маслом. Измельчите до однородной кремовой массы. Подавайте с тостами, хлебцами или овощами.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

свекла
рецепты
закуски
салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
