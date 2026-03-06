Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 17:01

Сладко-соленая закуска на 8 Марта — под любые напитки: брускетты с ананасами — элементарный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Горячие брускетты с ананасами — это идеальная сладко-соленая закуска на 8 Марта, которая готовится за 10 минут по элементарному рецепту и подойдет под любые напитки!

Сочетание хрустящего батона, солоноватой буженины, сладких ананасов и тягучего расплавленного сыра создает настоящий фейерверк вкуса.

Для приготовления понадобится: 8-10 ломтиков батона, 200 г буженины,1 банка консервированных ананасов, 150 г твердого сыра, 2-3 ст. л. майонеза, зелень для украшения.

Духовку разогрейте до 200°C. Противень застелите пергаментом. Ломтики батона выложите на противень. Буженину нарежьте тонкими ломтиками по размеру хлеба. Ананасы нарежьте мелкими кубиками. На каждый ломтик батона положите кусочек буженины, сверху распределите немного ананасов. Сделайте тонкую сеточку майонеза. Сыр натрите на крупной терке и щедро посыпьте каждый бутерброд. Запекайте в разогретой духовке 7-10 минут до расплавления сыра и румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить бутерброды — ленивые роллы.

Проверено редакцией
