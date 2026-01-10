Атака США на Венесуэлу
5 закусок без майонеза, от которых гости скажут: «ВАУ!» Эти блюда не перегружают стол и добавляют ему эффектности

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
5 закусок без майонеза, от которых гости скажут: «ВАУ!». Если хочется удивить гостей, но без тяжёлых соусов и лишней суеты — эти закуски выручат на любом празднике. Они лёгкие, свежие и выглядят так, будто их заказали в хорошем ресторане. Сохраняйте подборку — перед застольем она точно пригодится.

1. Рулетики из баклажанов. Тонко обжаренные ломтики баклажана, нежный творожный сыр и орех внутри. Пара зёрен граната сверху — и простая закуска превращается в эффектную подачу с ярким вкусом.

2. Лосось на огуречных кружочках. Свежий огурец, крем-сыр, капля лимонного сока и аккуратная «розочка» из лосося. Минимум ингредиентов — максимум стиля и свежести.

3. Канапе с брынзой и черри. Сочное сочетание томатов, солоноватой брынзы и ароматного базилика. Выглядит ярко, готовится за минуты и всегда съедается первым.

4. Тарталетки с паштетом и ягодным соусом. Нежный паштет из печени плюс кисло-сладкая ягодная нотка создают тот самый баланс вкуса, который запоминается. Отличный вариант для праздничного стола.

5. Брускетты с авокадо и креветками. Поджаренный хлеб, крем из спелого авокадо, сочные креветки и немного лайма. Лёгкая, современная закуска, от которой сложно оторваться.

Ранее мы делились рецептом закуски, проще которой не сыскать. Готовим из крабовых палочек и лаваша — вкусняшка за 10 минут.

Проверено редакцией
