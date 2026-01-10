Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 15:06

Проще не сыскать, но её обожают: закуска из крабовых палочек и лаваша — вкусняшка за 10 минут

Шикарная закуска из крабовых палочек и лаваша. Есть такие рецепты, которые выручают всегда: когда гости уже на пороге, когда не хочется долго стоять у плиты или когда нужен быстрый, но эффектный вариант к столу. Этот рулет из лаваша — как раз из таких. Готовится элементарно, выглядит аккуратно и съедается первым, проверено не раз. Нежный, сочный, с лёгкой свежестью огурца — идеален и для праздника, и для обычного ужина.

Ингредиенты: лаваш — 1 лист, крабовые палочки — 8–10 шт., яйца — 4 шт., плавленый сыр — 1 шт., свежий огурец — 1 шт., майонез — около 5 ст. л., зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Как готовить: яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на крупной тёрке. Крабовые палочки и огурец также натрите или нарежьте мелким кубиком. Плавленый сыр натрите, зелень мелко порубите. В миске соедините яйца, крабовые палочки, сыр, огурец и зелень, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Лаваш разложите на столе, равномерно распределите начинку по всей поверхности, сверните плотным рулетом. Для лучшего результата уберите в холодильник на 20–30 минут, затем нарежьте порционными кусочками и подавайте. Простая закуска, которая всегда вызывает восторг.

Ранее мы делились рецептом закуски из селедки и лаваша. Ее просили все гости — закусочный тортик заменил знаменитую шубу.

