15 марта 2026 в 01:00

Деньги и беседа с детьми: ценные советы мужчинам перед разводом от юриста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Развод — испытание, которое меняет жизнь. Партнерам приходится решать юридические вопросы, договариваться о будущем детей, делить имущество. Юрист Лариса Феттер рассказала NEWS.ru, каким правилам лучше следовать мужчинам перед болезненной для многих процедурой.

Начните с профессиональной консультации

Прежде чем принимать какие-либо решения, стоит получить квалифицированную оценку ситуации. Специалист по семейному праву подскажет, какие документы собрать, предупредит о возможных рисках и поможет выстроить стратегию. Грамотная поддержка на старте экономит время, нервы и деньги — это инвестиция в ваше спокойствие и кратчайший путь к цели.

Определитесь с местом жительства детей

Если вы хотите, чтобы дети остались с вами, готовьтесь доказывать, что именно вы были основным родителем до конфликта. Суд смотрит не на то, у кого лучше жилье и больше доход, а на то, кто реально занимался ребенком: водил в школу, делал уроки, лечил, проводил досуг, с кем у детей более глубокая привязанность. Собирайте доказательства: фото, видео, переписки, задействуйте воспитателей, учителей, родственников.

Если дети маленькие, то должны быть исключительные обстоятельства, чтобы суд встал на сторону отца. Речь идет, например, об асоциальном поведении матери, угрозе жизни и здоровью ребенка, тяжелом заболевании. В любом случае не сдавайтесь: активное участие в жизни детей и крепкая эмоциональная связь — основной приоритет.

Проведите беседу с детьми о разводе

То, как вы сообщите детям о разводе, повлияет на их отношение к вам и матери в будущем. Учитывайте возраст:

· до 3 лет — дети не понимают сути, но чувствуют напряжение. Старайтесь сохранять спокойную атмосферу;

· 3–7 лет — объясните просто: «Мы с мамой больше не будем жить вместе, но оба вас очень любим». Не вдавайтесь в детали;

· 7–10 лет — дети уже способны понять больше. Скажите правду, но без обвинений в адрес супруги;

· старше 10 лет — с ними можно обсудить ситуацию честно, выслушать их мнение и страхи.

Не настраивайте детей против второго родителя. Это травмирует их и может быть использовано против вас в суде.

Учтите мнение детей-подростков

Согласно Семейному кодексу, суд обязан учитывать мнение ребенка, достигшего 10 лет, с кем из родителей он хочет жить. Подростки нередко выбирают отца, если именно с ним у них сложились более доверительные отношения и общие интересы или есть нежелание налаживать отношения с новым избранником матери.

Не давите на детей: их выбор должен быть добровольным, основанным на привязанности, а не на страхе или манипуляциях. Если ваш ребенок выразил такое желание, постарайтесь урегулировать ситуацию внесудебно — через нотариальное соглашение.

Если же договориться не получается — обращайтесь в суд.

Урегулируйте порядок общения с детьми

Общение — это не только ваше право, но и право ваших детей. Не оставляйте этот вопрос на откуп бывшей супруге. Стоит заключить соглашение о порядке общения или, если договориться не получается, обратиться в суд. Это безотказная категория дел: суды всегда защищают право ребенка на общение с обоими родителями.

Главное — грамотно составить график с учетом вашего расписания, возраста детей и других нюансов, чтобы потом, если бывшая супруга начнет препятствовать общению, судебный акт можно было исполнить принудительно, вплоть до передачи ребенка через приставов.

Заключите соглашение о содержании детей

Если дети остаются с матерью, лучше договориться об алиментах мирно. Составьте письменное соглашение, где нужно прописать размер, порядок и сроки выплат.

Чтобы сумма была справедливой, вместе с бывшей супругой рассчитайте реальные ежемесячные расходы на каждого ребенка: питание, одежда, обучение, кружки, лекарства, досуг и непредвиденные расходы. Алиментное соглашение удостоверяется нотариусом.

Постарайтесь договориться о разделе имущества до суда

Судебные тяжбы по разделу имущества могут длиться годами и стоить сотни тысяч рублей. Если вы способны вести диалог, составьте брачный договор до развода. Это быстро и гораздо дешевле суда. Главное — включить все значимые активы и учесть общие обязательства, если таковые имеются. Грамотно составленный документ практически невозможно оспорить в суде.

Оцените совместный бизнес и сложные активы

Если у вас есть доля в бизнесе, ценные бумаги или недвижимость за рубежом, привлеките независимого оценщика. Это поможет избежать обвинений в сокрытии доходов и обеспечит справедливый раздел. Также стоит продумать, как защитить активы, которые имеют для вас особую ценность.

Учтите налоговые последствия

Важный нюанс — если вы делите имущество после официального расторжения брака, может возникнуть обязанность уплатить НДФЛ. Раздел имущества до развода не влечет таких последствий.

Поэтому постарайтесь заключить брачный договор или соглашение о разделе, пока вы еще супруги. Это избавит от лишних налоговых расходов.

Сохраняйте доброжелательность и ищите ресурс внутри себя

Даже если отношения разрушены, постарайтесь не переходить на личности. Оскорбления и скандалы при детях только усугубят ситуацию.

Помните: ваша бывшая жена — мать ваших детей, и от того, как вы будете общаться, зависит психологический комфорт несовершеннолетних. Конструктивный диалог поможет быстрее решить все вопросы и начать новую жизнь. Юридические аспекты лучше доверить профессионалам — это позволит вам сосредоточиться на восстановлении внутреннего равновесия.

Развод — это испытание, но оно временное. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать: свое здоровье, работу, отношения с детьми. Занимайтесь спортом, находите время для хобби, общайтесь с теми, кто вас поддерживает. Чем быстрее вы восстановите внутреннее равновесие, тем легче пройдет весь процесс.

Читайте также:

Адвокат дала супругам важный совет перед разводом

Юрист раскрыла, какие личные вещи могут быть разделены при разводе

Адвокат ответила, может ли измена повлиять на раздел имущества при разводе

В России нашли способ спасти семьи от разводов

